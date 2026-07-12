90 суден за тиждень: Сили безпілотних систем "обнуляють" російський флот в Азовському морі

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У ніч проти 12 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по 14 російських суднах в Азовському морі, серед яких 10 танкерів і чотири пороми

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр), передає RegioNews .

За його словами, протягом тижня, 6-12 липня, військові Сил безпілотних систем завдавали ударів в середньому кожні 112 хвилин по танкерах, буксирах, поромах чи суховантажах в Азовському морі.

Він заявив, що за ніч проти 12 липня було уражено 14 суден, а за тиждень — 90.

Нагадаємо, що у ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по плавзасобах російських військ в акваторії Азовського моря.