90 суден за тиждень: Сили безпілотних систем "обнуляють" російський флот в Азовському морі
У ніч проти 12 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по 14 російських суднах в Азовському морі, серед яких 10 танкерів і чотири пороми
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр), передає RegioNews.
За його словами, протягом тижня, 6-12 липня, військові Сил безпілотних систем завдавали ударів в середньому кожні 112 хвилин по танкерах, буксирах, поромах чи суховантажах в Азовському морі.
Він заявив, що за ніч проти 12 липня було уражено 14 суден, а за тиждень — 90.
Нагадаємо, що у ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по плавзасобах російських військ в акваторії Азовського моря.
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