ДТП на Черкащині: вантажівка протаранила легковик, постраждали жінка та 5-річний хлопчик

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

У селі Доброводи зіткнулися вантажівка DAF з напівпричепом та легковий автомобіль Ford Edge. Унаслідок ДТП травмувалися 31-річна жінка та 5-річний хлопчик, які перебували в легковику.

Попередньо, 53-річний водій вантажівки на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості, унаслідок чого напівпричіп винесло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Ford Edge під керуванням 32-річного чоловіка.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, що у Ковельському районі Волинської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 24-річний водій мікроавтобуса.