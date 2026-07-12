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ДТП на Черкащині: вантажівка протаранила легковик, постраждали жінка та 5-річний хлопчик
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12 липня 2026, 13:06

ДТП на Черкащині: вантажівка протаранила легковик, постраждали жінка та 5-річний хлопчик

12 липня 2026, 13:06
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Фото: поліція Черкаської області
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На Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

У селі Доброводи зіткнулися вантажівка DAF з напівпричепом та легковий автомобіль Ford Edge. Унаслідок ДТП травмувалися 31-річна жінка та 5-річний хлопчик, які перебували в легковику.

Попередньо, 53-річний водій вантажівки на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості, унаслідок чого напівпричіп винесло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Ford Edge під керуванням 32-річного чоловіка.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, що у Ковельському районі Волинської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 24-річний водій мікроавтобуса.

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