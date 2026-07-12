У Херсоні російський дрон атакував зупинку громадського транспорту, є постраждалі
У Херсоні 12липня внаслідок удару російського дрона по зупинці громадського транспорту постраждали четверо людей
Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.
"Співробітники поліції доставили до лікарні 4-х постраждалих через атаку ворожого безпілотника на зупинку громадського транспорту в Центральному районі міста близько 9:45", - йдеться у повідомленні.
За даними МВА, серед постраждалих – троє жінок 58, 59, 71 років та чоловік 66 років дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Медики надають потерпілим необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Нагадаємо, що уранці 12 липня російський беспілотник атакував маршрутку в Херсоні, є постраждалі.
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