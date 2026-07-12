Жорстокий конфлікт підлітків у Бродах: поліція розслідує факти знущань над дівчиною

Фото: Національна поліція

У Бродах Львівської області правоохоронці розпочали перевірку після появи у соцмережах відео, на якому зафіксовано конфлікт за участю неповнолітніх. За попередніми даними, група підлітків вчинила протиправні дії щодо своєї знайомої

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews .

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеозапис інциденту та зареєстрували матеріали перевірки. Правоохоронці встановили всіх учасниць і свідків події.

За результатами перевірки на батька 15-річної дівчини, дії якої містять ознаки правопорушення, склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей"). Матеріали вже скерували до суду.

Наразі поліцейські продовжують процесуальні дії та встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці повідомили про підозру 15-річній дівчині у замаху на вбивство своєї однокласниці.