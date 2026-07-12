Дроновий терор у Нікополі: окупанти атакували місто, четверо людей поранено
Російські війська вдень 12 липня атакували безпілотниками Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого четверо людей зазнали поранень
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"4 людини дістали поранень - росіяни атакували Нікополь безпілотниками", - поінформував Ганжа.
За його словами, зазнали поранень троє чоловіків і жінка. Двох із чоловіків (44-річного та 56-річного) госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім цього, внаслідок ворожої атаки пошкоджені магазин та будівля, що не експлуатувалася.
Нагадаємо, що у Богодухові Харківської області 12 липня російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок удару поранення дістали троє рятувальників, двох із них госпіталізували.