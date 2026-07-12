Дроновий терор у Нікополі: окупанти атакували місто, четверо людей поранено

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

"4 людини дістали поранень - росіяни атакували Нікополь безпілотниками", - поінформував Ганжа.

За його словами, зазнали поранень троє чоловіків і жінка. Двох із чоловіків (44-річного та 56-річного) госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки пошкоджені магазин та будівля, що не експлуатувалася.

Нагадаємо, що у Богодухові Харківської області 12 липня російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок удару поранення дістали троє рятувальників, двох із них госпіталізували.