На Чернігівщині через удар БпЛА постраждала людина, загорілися авто та будинок
У Чернігівській області внаслідок удару російського безпілотника постраждала людина
Про це повідомила пресслужбв ДСНС, передає RegioNews.
У Новгород-Сіверському районі через влучання ворожого БпЛА загорілися автомобілі.
У Корюківському районі російська атака спричинила пожежу в житловому будинку.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. Інформація про стан постраждалої людини та інші наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 11 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні, керовані авіаційні та протирадіолокаційні ракети, а також 121 ударний безпілотник і дрони-імітатори. Зафіксовано на 11 локаціях.
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