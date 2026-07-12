Росіяни атакували пожежну частину на Харківщині: поранено трьох рятувальників
У Богодухові Харківської області 12 липня російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок удару поранення дістали троє рятувальників, двох із них госпіталізували
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, російський безпілотник типу "Молнія" влучив у землю поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини.
Унаслідок атаки постраждали троє співробітників ДСНС. Двох рятувальників із пораненнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні, ще одному медики надали допомогу на місці.
У ДСНС наголосили, що Росія вкотре цілеспрямовано атакує рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки обстрілів та рятують життя людей.
Нагадаємо, що у Херсоні 12 липня внаслідок удару російського дрона по зупинці громадського транспорту постраждали четверо людей.