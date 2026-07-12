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12 липня 2026, 16:31

Росіяни атакували пожежну частину на Харківщині: поранено трьох рятувальників

12 липня 2026, 16:31
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Фото: ДСНС
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У Богодухові Харківської області 12 липня російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок удару поранення дістали троє рятувальників, двох із них госпіталізували

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, російський безпілотник типу "Молнія" влучив у землю поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини.

Унаслідок атаки постраждали троє співробітників ДСНС. Двох рятувальників із пораненнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні, ще одному медики надали допомогу на місці.

У ДСНС наголосили, що Росія вкотре цілеспрямовано атакує рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки обстрілів та рятують життя людей.

Нагадаємо, що у Херсоні 12 липня внаслідок удару російського дрона по зупинці громадського транспорту постраждали четверо людей.

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