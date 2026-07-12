У Сумах відновили водопостачання після нічного удару КАБами
У Сумах відновили водопостачання, припинене внаслідок російської атаки керованими авіабомбами 11 липня
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає RegioNews.
"Після ворожої атаки керованими авіабомбами частина Сум тимчасово залишилася без водопостачання. Хочу щиро подякувати колективу КП "Міськводоканал". Працівники підприємства всю ніч працювали над ліквідацією наслідків пошкоджень, і вже зараз водопостачання повністю відновлено", - написав Кобзар.
Він додав, що вранці до ліквідації наслідків атаки долучаться комунальні підприємства, благодійні та громадські організації.
Нагадаємо, у суботу, 11 липня, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Було відомо про чотирьох загиблих і 17 постраждалих.