00:30  11 липня
Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
23:50  10 липня
Що відбувається з цінниками на АЗС в Україні перед вихідними
22:50  10 липня
Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
UA | RU
UA | RU
11 липня 2026, 09:06

Російська атака на Київ: постраждали 10 людей, серед них дитина

11 липня 2026, 09:06
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

У ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.

У Солом’янському районі влучання спричинило пожежу в триповерховій офісно-складській будівлі. Рятувальники ліквідували займання. Також за іншою адресою вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

У Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину загорілася електрощитова, яка забезпечує регулювання світлофорів. Пожежу вже ліквідовано. Крім того, у прилеглих житлових будинках вибито вікна.

У Дніпровському районі внаслідок влучання виникла пожежа у складському приміщенні.

На місцях подій працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські війська протягом 10 липня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, п’ятеро людей дістали поранень. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака війна російська армія постраждалі Солом'янський район Дарницький район Дніпровський район
РФ вдарила по центру Запоріжжя авіабомбами: серед постраждалих дитина
10 липня 2026, 20:20
У лікарні помер 28-річний працівник АЗС, поранений під час атаки РФ на Суми
10 липня 2026, 11:50
РФ вдарила по приватному сектору на Донеччині: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
10 липня 2026, 10:37
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Росія атакувала Україну ракетами та 121 дроном: ППО знищила 113 цілей
11 липня 2026, 09:58
На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки
11 липня 2026, 09:36
Понад 1000 російських ударів за добу: на Запоріжжі загинула людина, 30 поранені
11 липня 2026, 09:19
Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
11 липня 2026, 00:30
Що відбувається з цінниками на АЗС в Україні перед вихідними
10 липня 2026, 23:50
Сезон черешні в Україні розпочався: які ціни в популярних супермаркетах
10 липня 2026, 23:30
Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
10 липня 2026, 22:50
Смертельна ДТП на Рівненщині: на трасі "Київ-Чоп"водій авто збив велосипедиста
10 липня 2026, 22:45
"Доспівалась": співачку Олю Полякову викликали до Верховної Ради
10 липня 2026, 22:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »