Російська атака на Київ: постраждали 10 людей, серед них дитина

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.

У Солом’янському районі влучання спричинило пожежу в триповерховій офісно-складській будівлі. Рятувальники ліквідували займання. Також за іншою адресою вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

У Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину загорілася електрощитова, яка забезпечує регулювання світлофорів. Пожежу вже ліквідовано. Крім того, у прилеглих житлових будинках вибито вікна.

У Дніпровському районі внаслідок влучання виникла пожежа у складському приміщенні.

На місцях подій працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські війська протягом 10 липня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, п’ятеро людей дістали поранень. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки.