Російські авіаудари по Краматорську: кількість загиблих зросла до 8

Фото: Краматоська МВА

Кількість жертв російських авіаударів по Краматорську 10 липня зросла. Наразі відомо про 8 загиблих мешканців громади, серед яких є дитина

Про це повідомив начальник Краматорської МВА, передає RegioNews.

У п'ятницю, 10 липня, російські війська завдали удару трьома авіабомбами по приватному сектору міста. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка.

Вдень окупанти здійснили черговий авіаудар по Краматорську, скинувши сім авіабомб на приватний сектор та багатоквартирний мікрорайон. Тоді загинули ще четверо людей – жінка, чоловік, дівчина та хлопчик.

У міській владі повідомили, що 11 липня у Краматорську оголошено День жалоби за загиблими.

"Світла пам'ять тим, чиї життя обірвало російське бомбардування нашого міста. Щирі співчуття родинам і близьким загиблих", – зазначив Гончаренко.

На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по житлових будинках Краматорська. Було відомо, що загинули четверо людей, серед яких дитина 2011 року народження. Ще дев'ятеро осіб зазнали травм.