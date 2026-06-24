Окупанти за добу 50 разів атакували Дніпропетровську область, є жертви та постраждалі
Російські війська упродовж 24 червня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень
Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNew.
У Нікопольському районі ворог атакував Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади.
Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Загинув 60-річний чоловік. 64-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 79-річна жінка та 17-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно.
У Солонянській громаді Дніпровського району та Павлограді виникли пожежі.
У Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді, загинула людина.
Нагадаємо, що упродовж 24 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, атакувала дронами різного типу. Вдарили також балістикою.