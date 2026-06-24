Фото: ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Наразі відомо, що постраждали троє цивільних, які перебували на території АЗС. Медики обстежують їх та надають необхідну допомогу. Попередньо, отримані травми не є важкими.

Внаслідок удару пошкоджені автомобілі. Наслідки атаки ще уточнюються.

"Ворог системно б’є по АЗС області", – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, вночі 24 червня російські військові атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині. Безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції.