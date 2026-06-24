Внаслідок атак на Дніпропетровщині пошкоджені АЗС, кафе та будинки: є постраждалі
Вночі 24 червня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Внаслідок ударів поранення дістали двоє людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Там пошкоджені об’єкти інфраструктури, адміністративна будівля та мікроавтобус. Постраждали двоє людей.
У Павлоградському районі росіяни атакували Павлоград і Межиріцьку громаду. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерховий та приватний будинки.
У Яворницькій громаді Синельниківського району пошкоджені автозаправна станція, автомобілі та кафе.
Нагадаємо, вночі 24 червня росіяни атакували безпілотниками промислове підприємство у Полтавському районі. На обʼєкті спалахнула пожежа.