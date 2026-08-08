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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки проводити так зване "вільне полювання" на автотранспорт за допомогою БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні. Для цього росіяни збільшили кількість дронових розрахунків в регіоні.

Найбільша загроза існує для автівок, які зовні можуть бути ідентифіковані як транспорт військових. Крім того, зростає ризик ударів по місцях скупчення машин – біля супермаркетів, ринків та АЗС.

Жителів області закликають бути максимально обережними найближчими тижнями та стежити за сповіщеннями про загрози (зокрема у телеграм-каналі "Радар Херсон").

Нагадаємо, вранці 7 серпня росіяни атакували дроном авто у середмісті Херсона. Постраждали дві людини.