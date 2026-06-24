Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 червня РФ атакувала Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 95 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 24 червня російські військові атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині. Безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції.