Фото: ОВА

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару 23 червня зросла до 30 осіб

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Меддопомога знадобилася ще кільком людям. Серед них – чотирирічний хлопчик, він лікуватиметься амбулаторно.

Загалом поранених – 30. Серед них 17 – госпіталізовані. П'ятеро людей перебувають у важкому стані.

Внаслідок ворожого удару загинули чотири людини: двоє чоловіків і дві жінки, їм було 25, 34, 54 та 62 роки відповідно.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Кривому Розі була пошкоджена промислова інфраструктура. Раніше повідомлялося про 27 постраждалих. Середа, 24 червня, у місті оголошена Днем жалоби.