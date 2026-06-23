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23 червня 2026, 07:45

Наслідки ворожих атак на Сумщину: під вогнем опинилися 18 громад, троє загиблих, 13 поранених

23 червня 2026, 07:45
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по 18 громадах Сумської області. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів ворожих БпЛА по приватному будинку загинули троє людей – 13-річний хлопчик, 36-річний чоловік та 73-річна жінка. Ще четверо цивільних отримали травми: 13-річна дівчина, 10-річний хлопчик, 31-річна жінка та 45-річний чоловік.

У Білопільській громаді окупанти завдали ракетного удару, внаслідок якого поранення отримали чотири людини – 30-річний чоловік та три жінки віком 42, 55 і 61 рік. Пошкоджені будівлі навчальних закладів, господарська споруда, а також приватні та багатоквартирні будинки.

У Сумській громаді через удари керованими авіабомбами постраждали четверо людей – жінки віком 35 і 47 років та чоловіки віком 41 і 57 років. Окрім цього, внаслідок атаки ворожого дрона травмований ще один 41-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, адміністративні, виробничі та складські приміщення.

В Ямпільській громаді пошкоджено складське приміщення. У Ворожбянській, Шосткинській, Глухівській, Середино-Будській, Путивльській, Юнаківській та інших громадах пошкоджені будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 1050 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Сім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

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