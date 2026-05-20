У Конотопі після удару РФ під завалами знайшли тіло 94-річної жінки

У Конотопі на Сумщині вранці 20 травня під завалами будинку, що зазнав удару російських дронів, виявили тіло 94-річної жінки

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров , передає RegioNews.

"Жінці, яка загинула внаслідок російської атаки на Конотоп, було 94 роки – виповнилося у неділю. А через два дні її життя забрала російська атака", – написав він.

За його словами, також через атаку РФ постраждали ще 11 людей. Більшість із них – люди літнього віку.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу тривають від ночі.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня Сумська область опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворожі БпЛА поцілили у житлові сектори у Конотопській та Шосткинській громадах.

Згодом у ДСНС показали наслідки нічного обстрілу Конотопа. Було відомо про 8 травмованих.