Пожежа через телефон на Львівщині: постраждали двоє дітей

У Дрогобичі Львівської області внаслідок пожежі в житловому будинку постраждали двоє дітей

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 19 травня о 17:33 рятувальники отримали повідомлення про займання у двоповерховому будинку на вулиці Коцюбинського. Горіли речі домашнього вжитку на площі близько 8 кв. м.

Унаслідок пожежі постраждали діти 2012 та 2014 років народження. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння середнього ступеня важкості їх госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні.

За попередньою версією, причиною займання могла стати несправність мобільного телефону під час зарядки.

Нагадаємо, ввечері 18 травня у Приморському районі Одеси сталася пожежа. Загорання виникло в двоповерховому будинку по вулиці Старорізнична, охопивши квартири одразу на обох поверхах. На щастя, загиблих та постраждалих немає.