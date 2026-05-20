20 травня 2026, 12:47

Пожежа через телефон на Львівщині: постраждали двоє дітей

Фото: ДСНС Львівщини
У Дрогобичі Львівської області внаслідок пожежі в житловому будинку постраждали двоє дітей

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 19 травня о 17:33 рятувальники отримали повідомлення про займання у двоповерховому будинку на вулиці Коцюбинського. Горіли речі домашнього вжитку на площі близько 8 кв. м.

Унаслідок пожежі постраждали діти 2012 та 2014 років народження. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння середнього ступеня важкості їх госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні.

За попередньою версією, причиною займання могла стати несправність мобільного телефону під час зарядки.

Нагадаємо, ввечері 18 травня у Приморському районі Одеси сталася пожежа. Загорання виникло в двоповерховому будинку по вулиці Старорізнична, охопивши квартири одразу на обох поверхах. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
