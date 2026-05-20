13:00  20 травня
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
10:54  20 травня
На Тернопільщині вночі п'яний школяр спалив іномарку на польських номерах
08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 12:30

В Україні відчутно подорожчав McDonald’s: скільки тепер коштуватимуть бургери

20 травня 2026, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У травні в українських закладах мережі McDonald’s переписали ціни в меню. Стало відомо, як зросла вартість на популярні позиції

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше подорожчали в McDonald’s бургери та комбо-меню. Зокрема, подорожчала картопля фрі та напої. Що стосується бургерів, то вартість змінилась таким чином:

  • Біг Мак – з 129 – 135 гривень до 149–159 гривень;
  • Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень;
  • Роял Чізбургер – до 155 гривень;
  • МакЧікен — плюс до 15 гривень.

Комбо-меню змінились таким чином:

  • Біг Мак Меню тепер коштує до 299 гривень;
  • Меню з 9 нагетсами – майже 300 гривень.

Експерти зазначають, що за останні роки подорожчання стало глобальним трендом. За останні 10 років світові ціни зросли приблизно на 10 – 30%, різниця залежить від країни та типу продуктів.

Нагадаємо, що в Україні очікують подорожчання овочів та фруктів влітку 2026 року. Причиною називають складні погодні умови, зростання витрат фермерів та дефіцит робочої сили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
Постачання сухпайків для ЗСУ: в Одесі посадовець в/ч вимагав 100 тис. грн хабаря
13 травня 2026, 12:13
Гречка на вагу золота: в Україні майже вдвічі подорожчала популярна крупа
09 травня 2026, 10:00
Ціни на бензин в Україні: що відбувається з цінниками на АЗС
09 травня 2026, 09:00
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
20 травня 2026, 13:00
Пожежа через телефон на Львівщині: постраждали двоє дітей
20 травня 2026, 12:47
Ракетний удар по Прилуках: вже 4 загиблих і 30 постраждалих
20 травня 2026, 12:38
На Харківщині знешкодили безпілотник "Молнія" із міною, який впав на дах будинку
20 травня 2026, 12:17
Перед боєм за титул: Усик і Верховен провели битву поглядів біля пірамід
20 травня 2026, 11:59
Вибори у 2027 році: в ОП пояснили, за яких умов це можливо
20 травня 2026, 11:54
На Кіровоградщині біля ГЕС браконьєр наловив риби на понад 6,3 млн грн
20 травня 2026, 11:49
У Конотопі після удару РФ під завалами знайшли тіло 94-річної жінки
20 травня 2026, 11:33
Втік у СЗЧ та продав за безцінь: військовий із Сумщини викрав позашляховик у побратимів
20 травня 2026, 11:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »