В Україні відчутно подорожчав McDonald’s: скільки тепер коштуватимуть бургери
У травні в українських закладах мережі McDonald’s переписали ціни в меню. Стало відомо, як зросла вартість на популярні позиції
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Найбільше подорожчали в McDonald’s бургери та комбо-меню. Зокрема, подорожчала картопля фрі та напої. Що стосується бургерів, то вартість змінилась таким чином:
- Біг Мак – з 129 – 135 гривень до 149–159 гривень;
- Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень;
- Роял Чізбургер – до 155 гривень;
- МакЧікен — плюс до 15 гривень.
Комбо-меню змінились таким чином:
- Біг Мак Меню тепер коштує до 299 гривень;
- Меню з 9 нагетсами – майже 300 гривень.
Експерти зазначають, що за останні роки подорожчання стало глобальним трендом. За останні 10 років світові ціни зросли приблизно на 10 – 30%, різниця залежить від країни та типу продуктів.
Нагадаємо, що в Україні очікують подорожчання овочів та фруктів влітку 2026 року. Причиною називають складні погодні умови, зростання витрат фермерів та дефіцит робочої сили.
