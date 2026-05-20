В Україні відчутно подорожчав McDonald’s: скільки тепер коштуватимуть бургери

У травні в українських закладах мережі McDonald’s переписали ціни в меню. Стало відомо, як зросла вартість на популярні позиції

Про це повідомляє 24 канал.

Найбільше подорожчали в McDonald’s бургери та комбо-меню. Зокрема, подорожчала картопля фрі та напої. Що стосується бургерів, то вартість змінилась таким чином:

Біг Мак – з 129 – 135 гривень до 149–159 гривень;

Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень;

Роял Чізбургер – до 155 гривень;

МакЧікен — плюс до 15 гривень.

Комбо-меню змінились таким чином:

Біг Мак Меню тепер коштує до 299 гривень;

Меню з 9 нагетсами – майже 300 гривень.

Експерти зазначають, що за останні роки подорожчання стало глобальним трендом. За останні 10 років світові ціни зросли приблизно на 10 – 30%, різниця залежить від країни та типу продуктів.

