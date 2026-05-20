Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Світловодськ, якого обвинувачують у браконьєрстві

За даними слідства, наприкінці квітня 20-річний рибалка прибув до акваторії нижнього б’єфу греблі Кременчуцької ГЕС поблизу одного із садових товариств Світловодської громади. Для масового вилову риби він підготував надувний човен та п’ять заборонених ліскових сіток великої довжини.

Уже наступного ранку правоохоронці спільно з працівниками рибпатруля викрили молодика "на гарячому" – саме під час витягування сіток із води разом із уловом. На місці у браконьєра вилучили човен, весла, заборонені знаряддя лову та тисячі незаконно виловлених рибин.

Серед вилученого улову нарахували понад 2700 пліток, більше 1200 плоскирок, десятки синців, а також значну кількість лящів, окунів, карасів та іншої риби.

За висновками експертів, сума збитків рибному господарству України становить 6 мільйонів 329 тисяч гривень. Прокуратура подала цивільний позов для відшкодування завданих збитків.

За незаконний вилов риби молодику загрожує штраф, обмеження волі або до трьох років вʼязниці.

