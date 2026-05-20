Правоохоронці затримали військовослужбовця із Сумщини, який викрав службовий позашляховик свого підрозділу, продав його перекупникам та самовільно залишив місце служби

За даними слідства, старший сержант обдурив побратимів, заявивши, що йому потрібно ненадовго відлучитися на службовому автомобілі в особистих справах. Проте замість повернення до частини чоловік рушив до Сум. Там він заздалегідь домовився з місцевими перекупниками й продав їм військове авто всього за 60 тисяч гривень, хоча реальна ринкова вартість позашляховика становить майже 400 тисяч гривень.

Після оборудки військовослужбовець подався в "біга" та переховувався від правоохоронців. Тим часом перекупники встигли перепродати автомобіль до Харкова, де його знову виставили на продаж.

Працівники ДБР оголосили фігуранта в розшук. Невдовзі його затримали на території Харківської області.

Також правоохоронці встановили місцеперебування викраденого авто та вилучили його. Наразі позашляховик вже повернули військовому підрозділу.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

