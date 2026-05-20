20 травня 2026, 11:20

Втік у СЗЧ та продав за безцінь: військовий із Сумщини викрав позашляховик у побратимів

Фото: ДБР
Правоохоронці затримали військовослужбовця із Сумщини, який викрав службовий позашляховик свого підрозділу, продав його перекупникам та самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

За даними слідства, старший сержант обдурив побратимів, заявивши, що йому потрібно ненадовго відлучитися на службовому автомобілі в особистих справах. Проте замість повернення до частини чоловік рушив до Сум. Там він заздалегідь домовився з місцевими перекупниками й продав їм військове авто всього за 60 тисяч гривень, хоча реальна ринкова вартість позашляховика становить майже 400 тисяч гривень.

Після оборудки військовослужбовець подався в "біга" та переховувався від правоохоронців. Тим часом перекупники встигли перепродати автомобіль до Харкова, де його знову виставили на продаж.

Працівники ДБР оголосили фігуранта в розшук. Невдовзі його затримали на території Харківської області.

Також правоохоронці встановили місцеперебування викраденого авто та вилучили його. Наразі позашляховик вже повернули військовому підрозділу.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
