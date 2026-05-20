Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 21 населеному пункту області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його слвоами, внаслідок атак одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, серед них – дитина.

Так, у селищі Шевченкове загинула 75-річна жінка, також постраждали жінки 38, 53 та 57 років. У селі Сподобівка поранення отримала 52-річна жінка, у селі Світличне – 48-річний чоловік. У Харкові постраждала 16-річна дівчина.

За даними влади, ворог атакував Харківщину різними типами озброєння, зокрема БпЛА типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дронами та безпілотниками невстановленого типу.

У Харкові зафіксовано удари по Новобаварському та Холодногірському районах.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові, а також у низці районів області – зокрема житлові будинки, адміністративні будівлі, складські приміщення, транспорт, інтернатний заклад та залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в ніч на 20 травня вдарили безпілотником по Харкову. У Новобаварському районі постраждала 16-річна дівчина. У неї гостра реакція на стрес.