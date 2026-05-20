Російські війська вночі 20 травня завдали удару по місту Конотоп на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок атаки травмовані восьмеро людей.

Під прицілом ворога опинилися житлові будинки та будівля місцевого краєзнавчого музею. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі. Рятувальники ДСНС працювали одночасно на п'яти різних локаціях, розбираючи завали та приборкуючи вогонь.

Найсерйозніших руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Внаслідок прямого влучання в багатоповерхівці зруйновано перекриття з другого по четвертий поверх. Під час проведення пошуково-рятувальної операції бійці ДСНС врятували з-під завалів трьох людей.

Через загрозу повторних атак роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідовані.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня Сумська область опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворожі БпЛА поцілили у житлові сектори у Конотопській та Шосткинській громадах.