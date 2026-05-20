Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Симона Петлюри горіла автівка Renault Laguna на польській реєстрації. Рятувальники ліквідували пожежу, проте вогонь повністю знищив машину. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські встановили палія. Ним виявився 14-річний місцевий житель.

Як з’ясували правоохоронці, посеред ночі восьмикласник, перебуваючи напідпитку, зайшов на територію стоянки та підпалив чужу автівку. Вогонь повністю охопив транспорт. Після цього підліток повернувся додому.

Хлопець зізнався у скоєному. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу).

Наразі правоохоронці встановлюють власника знищеного авто. Відомо, що іномарка зареєстрована в Польщі та останні кілька років перебував на території України.

Нагадаємо, у Черкасах затримали 18-річного підпалювача банку. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.