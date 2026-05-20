Ракетний удар по Прилуках: вже 4 загиблих і 30 постраждалих

Фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули четверо людей – двоє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, ще 30 людей отримали поранення.

Також пошкоджено підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, а також житлові будинки та квартири.

Окрім цього, у Прилуцькому та Ніжинському районах зафіксовані удари дронами типу "Герань" по об’єктах нафтогазової інфраструктури.

Сьогодні зранку російський безпілотник атакував відпочинковий комплекс у Батуринській громаді. Внаслідок удару пошкоджено будівлі, виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також знищено легковий автомобіль, одна людина постраждала – їй надали допомогу на місці.

У Чернігівський район у прикордонних селах через удари БпЛА виникли пожежі, а в самому Чернігів пошкоджено два автомобілі.

У Корюківський район FPV-дрон влучив по території лісництва на Сновщині, також пошкоджено об’єкт зв’язку.

У Новгород-Сіверський район у селі Семенівської громади ударом "Ланцета" пошкоджено будівлю колишньої пилорами.

Нагадаємо, в Прилуках 20 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару 19 травня. Близько 10-ї ранку російські військові завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Було відомо, що троє людей загинули і 29 постраждали.