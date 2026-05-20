Масована атака на Сумщину: у Конотопі дрон зруйнував частину багатоповерхівки
У ніч на 20 травня Сумська область опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворожі БпЛА поцілили у житлові сектори у Конотопській та Шосткинській громадах
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров та міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.
Внаслідок нічного удару в Конотопі зруйнована частина багатоповерхівки. Під завалами зруйнованих конструкцій будинку можуть перебувати люди.
Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих у Конотопі, інформація ще уточнюється.
Триває ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей з пошкоджених та прилеглих будинків.
Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпро. Двоє людей загинули, шестеро – дістали поранення.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Четверо загиблих та дев’ятеро поранених: наслідки ворожих ударів по Сумщині
20 травня 2026, 08:28На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
20 травня 2026, 08:22Росіяни атакували склади та підприємства на Дніпропетровщині: наслідки обстрілів
20 травня 2026, 08:12Нічний масований удар по Одесі: зруйнований будинок, пошкоджена 24-поверхівка та склад
20 травня 2026, 07:59Батько Єрмака відвідував РФ через Мінськ після виборів 2019 року – "Схеми"
20 травня 2026, 07:54Російський удар по Вільнянську: серед чотирьох поранених – двоє дітей
20 травня 2026, 07:48Мінус 920 солдатів та 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян
20 травня 2026, 07:36У Харкові внаслідок удару БпЛА постраждала 16-річна дівчина
20 травня 2026, 07:36909 ударів за добу: на Запоріжжі поранені 7 людей, серед них діти
20 травня 2026, 07:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »