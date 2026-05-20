Наслідки обстрілу у Конотопі. Фото: Семеніхін

У ніч на 20 травня Сумська область опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворожі БпЛА поцілили у житлові сектори у Конотопській та Шосткинській громадах

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров та міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

Внаслідок нічного удару в Конотопі зруйнована частина багатоповерхівки. Під завалами зруйнованих конструкцій будинку можуть перебувати люди.

Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих у Конотопі, інформація ще уточнюється.

Триває ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей з пошкоджених та прилеглих будинків.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпро. Двоє людей загинули, шестеро – дістали поранення.