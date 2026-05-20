Під час атаки на Богодухівську громаду на Харківщині один із ворожих дронів втратив керування та впав на дах двоповерхівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МВС України.

Мешканці повідомили про небезпеку у ДСНС. Фахівці встановили, що це російський дрон "Молнія" з протитранспортною міною ТМ-62 на борту. На щастя, вибухівка не спрацювала.

Сапери евакуювали людей, після чого вилучили небезпечний боєприпас та уламки дрона.

Громадянам нагадують: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, чи уламків снарядів заборонено підходити до них, чіпати або намагатися самостійно перемістити. Про знахідку слід одразу повідомити екстрені служби за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року.