26 березня 2026, 11:42

У Києві пʼяний іноземець погрожував перехожим гранатою: його затримали

Фото: поліція
У Святошинського району столиці поліція затримала чоловіка, який влаштував конфлікт із перехожими

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 47-річний іноземець дістав гранату та почав погрожувати нею людям біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова.

На місце події прибули патрульні, слідчі та вибухотехніки.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього бойову гранату Ф-1. Походження боєприпасу та мета його зберігання наразі встановлюється.

Іноземцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами ). Йому загрожує до семи років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який під час вигулу собаки вистрелив перехожому в обличчя. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі.

