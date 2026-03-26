У Святошинського району столиці поліція затримала чоловіка, який влаштував конфлікт із перехожими

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 47-річний іноземець дістав гранату та почав погрожувати нею людям біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова.

На місце події прибули патрульні, слідчі та вибухотехніки.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього бойову гранату Ф-1. Походження боєприпасу та мета його зберігання наразі встановлюється.

Іноземцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами ). Йому загрожує до семи років увʼязнення.

