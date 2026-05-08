Поліція завершила розслідування щодо іноземця, який влаштував конфлікт із боєприпасом у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

За незаконне поводження зі зброєю 47-річному чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.

Фігуранта судитимуть за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інцидент стався наприкінці березня на вулиці Академіка Єфремова. Пʼяний чоловік чіплявся до людей біля одного з будинків і провокував конфлікт. Коли перехожі почали реагувати, він дістав гранату Ф-1 і почав нею погрожувати. Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили боєприпас.