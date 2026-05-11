09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
08:16  11 травня
Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера
07:24  11 травня
На Сумщині колишній військовий кинув гранату біля кафе: п'ятеро постраждалих
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 07:24

На Сумщині колишній військовий кинув гранату біля кафе: п'ятеро постраждалих

11 травня 2026, 07:24
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вибуху гранати біля одного із закладів харчування міста Охтирка на Сумщині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 10 травня близько 17:30. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебував у кафе з гранатою та погрожував відвідувачам. На місце прибули наряди поліції.

Попередньо встановлено, що правоохоронці виявили чоловіка неподалік закладу та розпочали з ним перемовини, аби запобігти небезпеці для громадян. Під час спілкування він кинув гранату на землю, після чого стався вибух.

Унаслідок вибуху травмовано п'ятьох осіб: трьох працівників поліції, цивільного чоловіка та самого правопорушника. Усіх постраждалих госпіталізовано, їхній стан оцінюється як стабільний.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 41-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження одразу за кількома статтями КК України, зокрема щодо посягання на життя правоохоронців, замаху на умисне вбивство, хуліганства та незаконного поводження з боєприпасами.

Чоловіка затримано, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві судитимуть іноземця, який погрожував перехожим гранатою. Інцидент стався наприкінці березня на вулиці Академіка Єфремова. Пʼяний чоловік чіплявся до людей біля одного з будинків і провокував конфлікт. Коли перехожі почали реагувати, він дістав гранату Ф-1 і почав нею погрожувати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область Граната військовий вибух постраждалі кафе поліція
У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр
08 травня 2026, 21:55
У Києві судитимуть іноземця, який погрожував перехожим гранатою
08 травня 2026, 10:54
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
11 травня 2026, 11:41
На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку
11 травня 2026, 11:33
Кіл-зона для РФ: як дрони ЗСУ беруть під контроль логістику ворога
11 травня 2026, 11:25
Армія РФ просунулася на Донеччині, – DeepState
11 травня 2026, 11:13
Завербували через TikTok: в Одесі майстер із ремонту техніки коригував удари по ППО
11 травня 2026, 10:57
Хантавірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, як уникнути зараження
11 травня 2026, 10:52
На Львівщині 17-річний мотоцикліст злетів у річку
11 травня 2026, 10:45
Через обстріли пʼять областей частково залишаються без світла – Міненерго
11 травня 2026, 10:28
Схема на 50 млн грн: у Запорізькому виші масово оформлювали "аспірантів"
11 травня 2026, 10:12
Бійка зі стріляниною на Подолі в Києві: двоє учасників конфлікту отримали підозри
11 травня 2026, 09:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »