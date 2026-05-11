На Сумщині колишній військовий кинув гранату біля кафе: п'ятеро постраждалих

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вибуху гранати біля одного із закладів харчування міста Охтирка на Сумщині

Про це повідомила поліція області.

Подія сталася 10 травня близько 17:30. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебував у кафе з гранатою та погрожував відвідувачам. На місце прибули наряди поліції.

Попередньо встановлено, що правоохоронці виявили чоловіка неподалік закладу та розпочали з ним перемовини, аби запобігти небезпеці для громадян. Під час спілкування він кинув гранату на землю, після чого стався вибух.

Унаслідок вибуху травмовано п'ятьох осіб: трьох працівників поліції, цивільного чоловіка та самого правопорушника. Усіх постраждалих госпіталізовано, їхній стан оцінюється як стабільний.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 41-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження одразу за кількома статтями КК України, зокрема щодо посягання на життя правоохоронців, замаху на умисне вбивство, хуліганства та незаконного поводження з боєприпасами.

Чоловіка затримано, триває досудове розслідування.

