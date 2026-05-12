У Вінниці пʼяний військовий підірвав піротехнічну гранату перед поліцейськими
Інцидент стався у Вінниці 11 травня близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Нетверезий чоловік, помітивши автомобіль поліції, почав його зупиняти. Коли поліцейські вийшли для розмови – дістав гранату. Під час затримання він висмикнув чеку, після чого стався вибух.
Як з’ясувалося, граната була піротехнічною. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Чоловіка затримали. Він військовий, який перебував у стані сп’яніння.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Слідчі дії тривають.
