11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
08:38  12 травня
В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 11:35

У Вінниці пʼяний військовий підірвав піротехнічну гранату перед поліцейськими

12 травня 2026, 11:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у Вінниці 11 травня близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Нетверезий чоловік, помітивши автомобіль поліції, почав його зупиняти. Коли поліцейські вийшли для розмови – дістав гранату. Під час затримання він висмикнув чеку, після чого стався вибух.

Як з’ясувалося, граната була піротехнічною. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали. Він військовий, який перебував у стані сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Черкасах відшукали чоловіка, який відкрив вогонь по дітях через зірваний бузок біля його приватного будинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область події поліція Граната затримання
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет
12 травня 2026, 13:00
Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47
На Одещині робітник загинув під час роботи з автокраном: судитимуть підприємця
12 травня 2026, 12:45
Адвокат Єрмака: підозра у справі про легалізацію 460 млн грн безпідставна
12 травня 2026, 12:35
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
12 травня 2026, 12:30
На Чернігівщині підліток побив 12-річну дівчинку: поліція відкрила справу
12 травня 2026, 12:22
На Львівщині під колесами вантажівки загинула жінка
12 травня 2026, 11:56
На Рівненщині BMW зіткнувся зі скутером: загинув 17-річний хлопець
12 травня 2026, 11:55
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
12 травня 2026, 11:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Всі блоги »