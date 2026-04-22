00:35  22 квітня
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
01:35  22 квітня
Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що була коханкою
02:35  22 квітня
Мріє заробляти понад чверть мільйона: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витрачає на місяць
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 07:36

Масовані атаки на Сумщину: 33 постраждалих, серед них 16 дітей

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Сумській області внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини. Правоохоронці документують наслідки обстрілів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Російські війська застосовували керовані авіабомби (КАБи), ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Сумській громаді внаслідок ударів безпілотників постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.

У Глухівській громаді поранення отримали 19-річна дівчина та 52-річний чоловік. Також пошкоджено 24 приватні будинки та 2 автомобілі.

У Путивльській громаді травмовано 17-річну дівчину, пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, раніше було відомо, що у Сумах кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників зросла до 23. Серед них – 13 дорослих і 10 дітей. П'ятеро дітей перебувають на стаційному лікуванні. В ніч на 21 квтіня росіяни атакували місто 10 безпілотниками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Сумська область атака постраждалі руйнування російська армія цивільні
21 квітня 2026
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »