Масовані атаки на Сумщину: 33 постраждалих, серед них 16 дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Російські війська застосовували керовані авіабомби (КАБи), ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Сумській громаді внаслідок ударів безпілотників постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.

У Глухівській громаді поранення отримали 19-річна дівчина та 52-річний чоловік. Також пошкоджено 24 приватні будинки та 2 автомобілі.

У Путивльській громаді травмовано 17-річну дівчину, пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, раніше було відомо, що у Сумах кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників зросла до 23. Серед них – 13 дорослих і 10 дітей. П'ятеро дітей перебувають на стаційному лікуванні. В ніч на 21 квтіня росіяни атакували місто 10 безпілотниками.