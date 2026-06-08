Зустріч із лідерами Франції, Британії та Німеччини: Зеленський розкрив деталі

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Основною темою стали питання безпеки та захисту України, а також дипломатичні шляхи активізації переговорного процесу

Про це йдеться в його дописі у соцмережах, передає RegioNews.

Президент поінформував Кіра Стармера, Емманюеля Макрона та Фрідріха Мерца про ситуацію на полі бою та втрати російських військ.

За його словами, протягом останніх п’яти місяців агресор зазнав понад 30 тисяч загиблих та поранених.

"Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів: Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста й громади", – зазначив Зеленський.

Також обговорювалися шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі.

Президент наголосив, що для України важливо, щоб позиція та голос Європи у перемовинах були сильними. Домовлено, що команди сторін попрацюють над наступними кроками співпраці.

Нагадаємо, раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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