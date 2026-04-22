РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
Російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі у Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення", – зазначив він.
Наразі уточнюються наслідки атаки та ступінь пошкоджень об’єктів інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.
Також раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів по селищу Новомиколаївка у Запорізькому районі. Внаслідок тієї атаки поранення отримали семеро людей.
За даними ОВА, впродовж минулоїдоби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок російського удару пошкоджено рейсовий мікроавтобус, постраждали троє людей. Загалом через атаки в регіоні 21 квітян поранень зазнали п'ятеро мешканців.