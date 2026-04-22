22 квітня 2026, 07:00

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий

22 квітня 2026, 07:00
Ілюстративне фото: Запорізька ОВА
Російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі у Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення", – зазначив він.

Наразі уточнюються наслідки атаки та ступінь пошкоджень об’єктів інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

Також раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів по селищу Новомиколаївка у Запорізькому районі. Внаслідок тієї атаки поранення отримали семеро людей.

За даними ОВА, впродовж минулоїдоби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок російського удару пошкоджено рейсовий мікроавтобус, постраждали троє людей. Загалом через атаки в регіоні 21 квітян поранень зазнали п'ятеро мешканців.

війна Запоріжжя Запорізька область атака загиблий російська армія цивільні
На Харківщині через російську атаку постраждали 11 людей
21 квітня 2026, 22:27
Після атаки "Шахедів": радник Міноборони показав руїни свого будинку
21 квітня 2026, 14:29
У Слов'янську через удари ворожих ФАБів зруйнований навчальний заклад, є постраждалі
21 квітня 2026, 09:55
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Допомога за 3-7 хвилин: на Полтавщині запрацювали 68 кнопок виклику поліції
22 квітня 2026, 08:37
У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
22 квітня 2026, 08:25
На Полтавщині неповнолітня дівчина намагалася стрибнути з мосту – її врятували
22 квітня 2026, 07:53
Масовані атаки на Сумщину: 33 постраждалих, серед них 16 дітей
22 квітня 2026, 07:36
ЗСУ за добу знищили понад 1140 російських окупантів – Генштаб
22 квітня 2026, 07:19
Мріє заробляти понад чверть мільйона: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витрачає на місяць
22 квітня 2026, 02:35
Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що була коханкою
22 квітня 2026, 01:35
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
22 квітня 2026, 00:35
На Запоріжжі священник агітував "голосувати за Путіна"
21 квітня 2026, 23:55
20 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
