Обстріли Херсонщини: п'ятеро поранених, пошкоджено будинки та авто

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Впродовж 7 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало п'ять людей.

Так, у селах Микільське і Степне по одній людині, та ще троє цивільних у Херсоні отримали поранення різного ступеню від дронів, які використовував ворог для атак.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, постраждав працівник заправки.