Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм
У Чорноморську Одеської області внаслідок російської атаки вночі 7 червня пошкоджень зазнала будівля Спасо-Преображенського храму
Про це повідомив Центр інформації Української православної церкви з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії, передає RegioNews.
"В Одеській області 7 червня внаслідок чергового удару російських військ по території міста Чорноморськ постраждав Спасо-Преображенський храм", - ідеться у повідомленні.
У будівлі вибиті вікна. Пошкоджена територія недільної школи.
Також зазнала пошкоджень прилегла територія храму та огорожа.
Нагадаємо, що ворог у ніч на 7 червня масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.
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