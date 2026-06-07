Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм

Фото: Центр інформації УПЦ

Про це повідомив Центр інформації Української православної церкви з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії, передає RegioNews .

"В Одеській області 7 червня внаслідок чергового удару російських військ по території міста Чорноморськ постраждав Спасо-Преображенський храм", - ідеться у повідомленні.

У будівлі вибиті вікна. Пошкоджена територія недільної школи.

Також зазнала пошкоджень прилегла територія храму та огорожа.

Нагадаємо, що ворог у ніч на 7 червня масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.