Обстріл Херсона: ворожий дрон атакував АЗС, поранено працівника
У Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, постраждав працівник заправки
Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.
"Близько 07:00 окупанти вдарили по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці”, - йдеться в повідомленні.
У МВА додали, що пораненого госпіталізували. У чоловіка вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма.
Нагадаємо, що російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей.
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