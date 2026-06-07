Обстріл Херсона: ворожий дрон атакував АЗС, поранено працівника

Фото ілюстративне: ДСНС

У Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, постраждав працівник заправки

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews .

"Близько 07:00 окупанти вдарили по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці”, - йдеться в повідомленні.

У МВА додали, що пораненого госпіталізували. У чоловіка вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма.

Нагадаємо, що російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей.