На Харківщині через російську атаку постраждали 11 людей
У Харківській області 21 квітня внаслідок масованої атаки росіян по населених пунктах Богодухівського району постраждали 11 людей.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
"21 квітня ворог завдав масованої атаки ударними дронами по населених пунктах Богодухівської та Золочівської громад. Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор”, - йдеться у повідомленні.
В результаті влучань сталися чотири осередки пожеж. Пошкоджень зазнали цивільні підприємства, адміністративні будівлі, заклади торгівлі та приватні будинки.
Нагадаємо, що у Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок російського удару пошкоджено рейсовий мікроавтобус, постраждали троє людей.