Ворог за добу завдав 949 ударів по Запорізькій області: п'ятеро загиблих, 14 поранених
Упродовж доби російські загарбники завдали 949 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули п’ятеро людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня важкості.
- 32 авіаудари ворог завдав по понад 20 населених пунктах, серед яких Оріхів, Кушугум, Мала Токмачка та Новоолександрівка.
- 695 атак безпілотниками (переважно FPV) зафіксовано у Запоріжжі, Степногірську, Гуляйполі, Преображенці та інших громадах області.
- 1 обстріл з РСЗВ прийшовся по Добропіллю.
- 221 артилерійський удар окупанти завдали по прифронтових селах та містах, зокрема по Залізничному, Новоданилівці та Приморському.
Від місцевих жителів надійшло 86 повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та приватних автомобілів.
Нагадаємо, російські війська 7 червня атакували КАБами селище Балабине Запорізького району. Через атаку п’ятеро людей отримали поранення, двоє - загинули.
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