Нічна атака дронів на Суми: кількість постраждалих зросла, серед них – троє дітей
У Сумах внаслідок атаки російських дронів вночі 21 квітня постраждали 15 людей
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Зазначається, росіяни атакували місто 10 безпілотниками.
Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади та лікарня. Вибиті сотні вікон, згоріли близько 10 приватних автівок.
Сімох із 15 постраждалих наразі обстежують медики. Попередньо, у всіх – травми легкого та середнього ступеня. Решта лікується амбулаторно. У багатьох людей гостра реакція на стрес.
Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки ворожих дронів – люди літнього віку.
За інформацією ДСНС, влучання зафіксовані на 7-ми різних локаціях. Через загрозу повторних атак, рятувальники декілька разів призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Всі осередки горіння ліквідовані.
На місцях влучань триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо, один із російських безпілотників влучив у дах лікарні у Сумах. Обсяги завданих руйнувань встановлюються.