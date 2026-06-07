На Запоріжжі ворог вдарив КАБами по зупинці, є загиблі
Російські війська 7 червня атакували КАБами селищу Балабине Запорізького району. Через атаку п’ятеро людей отримали поранення, двоє - загинули
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни атакували Балабине КАБами. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень”, - написав Федоров.
Пізніше очільник регіону повідомив, що унаслідок атаки двоє людей загинули, а п’ятеро - поранені.
За словами Федорова, найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому - 17 років.
Нагадаємо, що у Запоріжжі 7 червня ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці.
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