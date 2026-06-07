На Запоріжжі ворог вдарив КАБами по зупинці, є загиблі

Фото: Іван Федоров

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Росіяни атакували Балабине КАБами. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень”, - написав Федоров.

Пізніше очільник регіону повідомив, що унаслідок атаки двоє людей загинули, а п’ятеро - поранені.

За словами Федорова, найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому - 17 років.

Нагадаємо, що у Запоріжжі 7 червня ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці.