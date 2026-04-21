У Сумах кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських безпілотників зросла до 23, серед них 10 дітей - п’ятеро з них перебувають у стаціонарі

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоро, повідомляє RegioNews.

"На кінець дня вже 23 особи звернулися за медичною допомогою. Серед них – 13 дорослих і 10 дітей. П'ятеро дітей перебувають на стаційному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що діти пережили сильний стресс через вибухи. З ними працюють психологи, усі постраждалі отримують потрібну допомогу.

За його словами, внаслідок ударів у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено 14 багатоповерхових та 15 приватних житлових будинків, спорудження навчальних закладів та гуртожитки. Також вибито 1200 окон і понад 400 балконних рам.

"Значних руйнувань зазнавши і спортивний комплекс, у якому виросли тисячі спортсменів і який приймав змагання всеукраїнського рівня. Обов'язково маємо його відновити – робитимемо для цього все можливе", - додав керівник ОВА.