21 квітня 2026, 22:56

Наслідки нічного удару по Сумах: 23 людини отримали поранення через атаку "Шахедів"

Фото: Сумська ОВА
У Сумах кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських безпілотників зросла до 23, серед них 10 дітей - п’ятеро з них перебувають у стаціонарі

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоро, повідомляє RegioNews.

"На кінець дня вже 23 особи звернулися за медичною допомогою. Серед них – 13 дорослих і 10 дітей. П'ятеро дітей перебувають на стаційному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що діти пережили сильний стресс через вибухи. З ними працюють психологи, усі постраждалі отримують потрібну допомогу.

За його словами, внаслідок ударів у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено 14 багатоповерхових та 15 приватних житлових будинків, спорудження навчальних закладів та гуртожитки. Також вибито 1200 окон і понад 400 балконних рам.

"Значних руйнувань зазнавши і спортивний комплекс, у якому виросли тисячі спортсменів і який приймав змагання всеукраїнського рівня. Обов'язково маємо його відновити – робитимемо для цього все можливе", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, що раніше було відомо, що у Сумах 15 людей постраждало внаслідок атаки російських безпілотників уночі 21 квітня.

обстріл Суми безпілотники
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
