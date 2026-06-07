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07 червня 2026, 16:48

Лубінець провів перші перемовини з новою російською омбудсменкою щодо полонених

07 червня 2026, 16:48
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Фото: Дмитро Лубінець/телеграм
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував новій російській уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій залучити Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та омбудсменів іноземних країн до відвідування місць утримання українських полонених

Про це повідомив Лубінець, передає RegioNews.

Він зазначив, що це була перша зустріч із новою російською уповноваженою, і уточнив, що перемовини тривали понад три години.

"Ми домовились, що ми розпочинаємо з чистого аркуша”, — сказав Лубінець.

Дмитро Лубінець розповів, що українська сторона запропонувала допустити представників МКЧХ до українських військовополонених, а також розпочати моніторинг за участю омбудсменів іноземних країн. Він зазначив, що вже має перелік іноземних колег, які готові долучитися до такої ініціативи.

Крім того, під час зустрічі Лубінець передав представникам РФ перелік виправних колоній та слідчих ізоляторів, де українські військовополонені утримуються в найгірших умовах.

Він також повідомив про досягнення домовленості щодо прямого обміну офіційними довідками між відповідними інституціями двох країн.

За словами Лубінця, це дозволить спростити розв'язання низки цивільноправових питань для українців. Зокрема, йдеться про отримання документів із російських архівів, необхідних для підтвердження трудового стажу, оформлення пенсій та інших соціальних виплат.

Він зазначив, що через розірвання дипломатичних відносин між Україною та росією подібні процедури були суттєво ускладнені.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що 5 червня, у день чергового обміну військовополоненими між Україною та РФ, відбулася його перша робоча зустріч з новою омбудсменкою Росії Яною Лантратовою.

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