Ворог двічі атакував шахту на Дніпропетровщині: постраждав працівник підприємства

Російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один із працівників

Про це повідомляє Група ДТЕК, передає RegioNews .

"Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства.

Наразі на місці тривають відновлювальні роботи.

У компанії наголошують, що це вже третій обстріл цього підприємства за останні дні. Зокрема, напередодні дорогою на зміну через удар російського дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Нагадаємо, що у Чорноморську Одеської області внаслідок російської атаки вночі 7 червня пошкоджень зазнала будівля Спасо-Преображенського храму.