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07 червня 2026, 16:17

Ворог двічі атакував шахту на Дніпропетровщині: постраждав працівник підприємства

07 червня 2026, 16:17
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Російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один із працівників

Про це повідомляє Група ДТЕК, передає RegioNews.

"Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства.

Наразі на місці тривають відновлювальні роботи.

У компанії наголошують, що це вже третій обстріл цього підприємства за останні дні. Зокрема, напередодні дорогою на зміну через удар російського дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Нагадаємо, що у Чорноморську Одеської області внаслідок російської атаки вночі 7 червня пошкоджень зазнала будівля Спасо-Преображенського храму.

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