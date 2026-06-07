Атака на ядерний об’єкт у Чорнобилі: СБУ відкрила справу за фактом воєнного злочину

Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля Чорнобильської АЕС

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews .

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2” о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрону уже знайдені на місці ураження”, - ідеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ.

Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.

"Радіаційний фон знаходиться у нормі, загиблі та поранені відсутні”, - зауважили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури вживають комплексних заходів, щоб знайти і покарати причетних до цієї атаки.

Нагадаємо, що на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) терміново направило своїх інспекторів до Чорнобильської зони, щоб оцінити масштаби руйнувань після нічної атаки російського безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 7 червня.