17:28  07 червня
Обстріл Херсона: ворожий дрон атакував АЗС, поранено працівника
16:17  07 червня
Ворог двічі атакував шахту на Дніпропетровщині: постраждав працівник підприємства
15:04  07 червня
Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм
UA | RU
UA | RU
07 червня 2026, 17:46

Атака на ядерний об’єкт у Чорнобилі: СБУ відкрила справу за фактом воєнного злочину

07 червня 2026, 17:46
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля Чорнобильської АЕС

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2” о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрону уже знайдені на місці ураження”, - ідеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ.

Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.

"Радіаційний фон знаходиться у нормі, загиблі та поранені відсутні”, - зауважили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури вживають комплексних заходів, щоб знайти і покарати причетних до цієї атаки.

Нагадаємо, що на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) терміново направило своїх інспекторів до Чорнобильської зони, щоб оцінити масштаби руйнувань після нічної атаки російського безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 7 червня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Чорнобиль ядерна безпека атака
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Запоріжжі ворог вдарив КАБами по зупинці, є загиблі
07 червня 2026, 18:49
Обстріли Херсонщини: п'ятеро поранених, пошкоджено будинки та авто
07 червня 2026, 18:10
Обстріл Херсона: ворожий дрон атакував АЗС, поранено працівника
07 червня 2026, 17:28
Лубінець провів перші перемовини з новою російською омбудсменкою щодо полонених
07 червня 2026, 16:48
Ворог двічі атакував шахту на Дніпропетровщині: постраждав працівник підприємства
07 червня 2026, 16:17
У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз
07 червня 2026, 15:45
Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм
07 червня 2026, 15:04
27 обстрілів за добу: ворог атакував Донеччину, є загиблі та поранені
07 червня 2026, 14:49
Очільник МАГАТЕ прокоментував російську атаку на сховище ядерних відходів
07 червня 2026, 14:03
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Всі блоги »