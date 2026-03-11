Фото: полиция

В больнице скончался мужчина, который получил ранения в Глухове из-за атаки россиян 10 марта

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Мужчина получил ранения в результате удара врага управляемой авиабомбой по местному предприятию. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Погибшему было 63 года.

Напомним, 10 марта враг нанес удары управляемыми авиабомбами по гражданским предприятиям в Глухове. На месте погиб 27-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения.