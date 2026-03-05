10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 11:39

Росіяни атакували дроном потяг на Дніпропетровщині: є постраждалі

05 березня 2026, 11:39
Ілюстративне фото: pixabay
Росія завдала чергових ударів по портовій та залізничній інфраструктурі України

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Вранці 5 березня ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Під час руху вантажного поїзда дрон влучив в електровоз. Отримали поранення машиніст і його помічник, їм надали меддопомогу.

В середу, 4 березня, російський ударний дрон уразив цивільне торговельне судно, яке виходило з українського порту та рухалося морським коридором. Один член екіпажу отримав поранення, йому надали меддопомогу.

Також вчора ввечері безпілотники завдали удару по залізничній станції на Одещині. Пошкоджені кілька вагонів, постраждалих немає.

"Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство – це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку", – наголосили у Міністерстві.

Нагадаємо, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська. Судно перевозило кукурудзу.

