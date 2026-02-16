08:27  16 лютого
16 лютого 2026, 07:07

На Сумщині російський БпЛА влучив у житловий будинок

16 лютого 2026, 07:07
Фото: ДСНС Сумщини
У неділю, 15 лютого, в одному із сіл Чернеччинської громади Охтирського району ворожий БпЛА спричинив часткове руйнування та пожежу в приватному будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння та обстежили місце влучання.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вікна сусідніх осель.

Попередньо відомо, що одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, 13 лютого російські окупанти атакували Суми. Ціллю ворога став медичний заклад. На щастя, діти та медичний персонал знаходились в укритті. Обійшлося без постраждалих.

війна пожежа ДСНС Сумська область БПЛА атака російська армія приватний будинок
