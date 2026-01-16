08:19  16 січня
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
16 січня 2026, 09:34

Мораторій на взаємні звинувачення як єдиний шлях до виживання

16 січня 2026, 09:34
Читайте также на русском языке
Хто там відповідальний за «небесні сценарії»?
Хто там відповідальний за «небесні сценарії»?
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Чергові ворожі "мʼясні хвилі" на фронті + масовані обстріли громадян балістичними ракетами + відсутність тепла й світла в морози -15… -20 С. Чи не занадто?

Хто ще що й кому може довести?

Ці люди на Майдані в січневі дні трималися в такі ж саме морози, трималися, як могли… і вистояли!

Єдине, не було цього "всесвітнього скиглення": "Хто з нас недопрацював?""Хто з нас винен?", "Хто з нас не зможе переобратися надалі?!"

Допомогали один одному, гуртувалися, трималися, просто робили кожний свою справу…

А не оце все, що влада різних рівнів і типів демонструє й на що гидко дивитися.

Оголосіть мораторій на взаємні звинувачення, а обслуговуючих владу (при чому будь-яку) політтехнологів – в поля… Ні, ви не почули: не на вибори… Просто – в поля…

А тим, хто тримає на собі тил: роботягам, інженерам, технікам, електрикам, медикам, водіям вантажівок, пожежним, тим, хто обслуговує громадський транспорт, прибирає і вивозить сміття в таких умовах, не кажучи вже про бійців на фронті – треба ще раз щиро подякувати.

